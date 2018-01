Número de novas empresas cresce 13,6% em 2017

São Paulo – O número de novas empresas cresceu 13,6% no Brasil em 2017 na comparação com o ano anterior, de acordo com o levantamento da Boa Vista SCPC. Contudo, no quarto trimestre do ano passado, a quantidade de companhias criadas caiu 2,2% ante o terceiro trimestre.

Na classificação por forma jurídica, o Microempreendedor Individual (MEI) continuou com papel de destaque em 2017 ante 2016, crescendo 19,1%, enquanto as Microempresas (Mes) tiveram expansão de 6,8%. Já os demais tipos de companhias registraram queda de 12,8% na mesma base de comparação.

Em termos de composição, o MEI representou 75,5%, as microempresas participaram com 16,8% e as demais categorias corresponderam a 7,8% do total.

Por setores, Serviços teve um leve aumento na participação em 2017, de 55,6% para 55,9%. O Comércio teve ganho de 1,3 ponto porcentual, para 35,1%. Já o setor industrial perdeu espaço, passando de 9,9% para 7,9%. O segmento rural correspondeu a 1,2% do total no período.

Quanto à divisão territorial, todas as regiões apresentaram alta de 2016 para 2017. Centro-Oeste (18,6%) e Sul (17,1%) foram as que acumularam mais empresas novas no ano, seguidas pelo Norte do País (15,1%), Sudeste (12,8%) e Nordeste (10,2%).

O levantamento foi realizado pela Boa Vista SCPC a partir das novas empresas registradas na Receita Federal, considerando todo o território nacional.