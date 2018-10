Número de empresas inadimplentes sobe 9,39% com influência do Sudeste

O número de empresas inadimplentes no país cresceu 9,39% em setembro, na comparação com o mesmo mês do ano passado, divulgaram nesta segunda-feira, 29, a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil).

Segundo as entidades, a Região Sudeste puxou o crescimento, com alta de 17,16%.

A inadimplência também subiu nas outras regiões, mas em ritmo menor: 4,6% no Sul; 4,38% no Centro-Oeste; 2,78% no Nordeste e 1,83% no Norte.

Segundo o levantamento, a maior parte das empresas devedoras atua no comércio. Elas devem, principalmente, para empresas do ramo de serviços.

Para a CNDL, a persistência das dificuldades econômicas, com a manutenção do desemprego em níveis elevados e a queda no faturamento dos negócios, continua a afetar a capacidade de pagamento das empresas. Para a entidade, a expectativa de recuperação mais forte da economia em 2018 não se concretizou.