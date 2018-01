Núcleo de preços ao consumidor dos EUA tem maior alta em 11 meses

Washington – Os preços ao consumidor nos Estados Unidos, excluindo os componentes voláteis de alimentos e energia, registraram maior alta em 11 meses em dezembro, em meio a fortes ganhos no custo de aluguel e cuidados de saúde, reforçando as expectativas de que a inflação ganhará impulso este ano.

O Departamento do Trabalho informou nesta sexta-feira que o núcleo do Índice de Preços ao Consumidor subiu 0,3 por cento no mês passado, puxado também pelos preços de novos veículos motorizados e carros e caminhões usados.

Foi a maior alta desde janeiro e veio após o avanço de 0,1 por cento em novembro, acumulando em 12 meses alta de 1,8 por cento. Expectativas dos economistas ouvidos pela Reuters indicavam alta de 0,2 por cento no mês passado.

O indicador geral subiu 0,1 por cento em dezembro, abaixo das estimativas de 0,2 por cento.