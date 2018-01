Novos contratos do pré-sal representam nova fase, diz Temer

Brasília – O presidente da República, Michel Temer, disse que a assinatura dos novos contratos de concessão de áreas do pré-sal leiloadas em outubro representa uma nova fase de exploração do petróleo no País.

“Uma fase de regras racionais, de captação competitiva de investimentos, de geração de emprego e renda”, afirmou, durante cerimônia no Palácio do Planalto. “Nossas riquezas do subsolo serão efetivamente colocadas à serviço do desenvolvimento do País e dos brasileiros.”

Temer destacou que a aprovação de uma nova lei do pré-sal permitiu que a Petrobras reconquistasse o direito de escolher as áreas onde iria operar. “Liberdade econômica é condição básica para que qualquer empresa prospere”, afirmou. “Nossa maior empresa estatal voltou a orgulhar os brasileiros.”

Segundo ele, o sucesso da segunda e terceira rodadas não foi “fruto do acaso”. “Foi resultado de muito trabalho do governo e do Congresso para consertar o marco regulatório de exploração de petróleo.”

Temer disse que a agenda de reformas do governo trouxe de volta a confiança na economia brasileira. “O Brasil voltou a despertar o interesse de grandes empresas do setor”, comentou. “O investidor sabe que encontra no Brasil de hoje regras que se pautam pela realidade do mercado.”

O presidente afirmou ainda que os leilões de pré-sal realizados em outubro foram os primeiros que registraram ágio para a União. “Isso significa maior contrapartida para sociedade, mais recursos para a saúde, educação e serviços de que os brasileiros precisam.”

Temer disse que pôde apresentar a líderes mundiais, formadores de opinião e grandes investidores no Fórum Econômico Mundial, em Davos, que o País está mais preparado para os desafios do século 21.

“O Brasil está mais integrado à economia global, mais aberto para novas ideias e tecnologias, com a economia revigorada e a soberania fortalecida, destacou.

“Em Davos, só ouvimos palavras de encorajamento e elogio a reformas. O único pedido que faziam nas audiências que fizemos foi para que continuássemos nossa agenda (de reformas). É o que temos feito e levado adiante.”