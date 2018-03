Novo Orçamento dos EUA destina verba para muro com México

Washington – O Congresso dos Estados Unidos aprovou, nesta sexta-feira, com o voto favorável do Senado, um projeto orçamentário de US$ 1,3 trilhão que inclui um grande aumento para o Pentágono e uma verba menor para o muro com o México, ao qual o presidente Donald Trump ansiava.

Durante esta madrugada, o Senado deu aprovação por 65 votos a favor e 32 contra, para contas acordadas entre republicanos e democratas que já tinha sido aprovado ontem pela Câmara Baixa com 256 votos favoráveis e 167 contrários.

Trump ratificará o projeto antes da meia-noite desta sexta para evitar que os EUA incorram em um terceiro fechamento parcial administrativo em um intervalo de poucas semanas.