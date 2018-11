Novaes assumirá o BB e Guimarães a Caixa, diz fonte do governo Bolsonaro

Brasília – Os economistas Rubem Novaes e Pedro Guimarães comandarão, respectivamente, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal no governo do presidente eleito Jair Bolsonaro, disse uma fonte de alto escalão que atua na transição do governo e que tem conhecimento do assunto.

De acordo com a fonte, que pediu para não ter seu nome revelado, os nomes de Novaes e Guimarães serão oficializados em nota a ser divulgada ainda na tarde desta quinta pela equipe de transição de Bolsonaro.

Na noite anterior, a mesma fonte havia informado que o governo de transição estudava quatro nomes para quatro postos-chave – além do BB e da Caixa, e as Secretarias de Privatização e de Comércio, mas que os nomes ainda iriam ser batidos com Bolsonaro.

Pouco antes, tanto Novaes quanto Guimarães confirmaram à jornalistas que estavam conversando sobre os cargos com o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, mas não poderiam confirmar as indicações, o que deveria ser feito pelo ministro ou pelo presidente.

Rubens Novaes, professor da Fundação Getúlio Vargas, já foi diretor do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e presidente do Sebrae. É PhD em economia pela Universidade de Chicago.

Sócio-diretor do Banco Brasil Plural, Pedro Guimarães foi responsável pela montagem da gestora de produtos estruturados do Grupo Brasil Plural tendo como foco inicial a reestruturação de empresas e a venda via mercado de capitais. É Ph.D. em Economia pela Universidade de Rochester e é considerado um especialista em privatizações – seu nome chegou a ser considerado para a secretaria que cuidará da área no futuro governo.

“Ele tem uma ideia muito clara na cabeça: vender subsidiárias de empresas públicas destrava muito valor para seus acionistas”, afirmou fonte que conhece o perfil e ideias que Pedro Guimarães defendia antes de assumir a CEF. “Certamente irá fazer um programa agressivo de desinvestimento na CEF, como vender áreas de seguros e cartões. Deve ter sido colocado lá justamente pra fazer isso. Ele tem muitas ideias, e precisa de um time com muito foco para fazer as coisas andarem”, acrescentou a fonte. “Para a CEF pode fazer algum sentido, para dar alívio de capital e melhorar a gestão.”

No final de agosto, o atual presidente da Caixa, Nelson Antonio de Souza, afirmou à Reuters que o banco usará recursos de um acordo feito com a seguradora francesa CNP Assurances para fortalecer sua estrutura de capital e aumentar sua capacidade de oferta de crédito.

O acordo prevê que a CNP Assurances pagará 4,65 bilhões de reais para poder vender produtos das áreas de vida, prestamista e previdência até 2041 nas agências da Caixa Econômica Federal.

De janeiro a setembro, o lucro líquido somado de Banco do Brasil, Caixa e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) cresceu 55 por cento em relação ao mesmo período de 2017, para 26,9 bilhões de reais. O resultado, obtido em um ano eleitoral, foi obtido com uma combinação de redução de custos administrativos, aumento das receitas com tarifas e encolhimento do crédito.