Nova tabela de frete rodoviário reduz preço em 20%, diz ministro

Brasília – O ministro dos Transportes, Valter Casimiro, afirmou nesta quinta-feira que a nova tabela de frete do transporte rodoviário deve reduzir em cerca de 20 por cento, em média, o custo em relação à tabela atual e contempla o setor agropecuário, que reclamava do aumento do custo dos transportes.

“A tabela apresentada hoje vai distribuir em todo tipo de caminhão o valor do quilomêtro-eixo e conseguiu normalizar o valor do frete próximo ao que já vinha sendo aplicado no mercado”, afirmou Casimiro. “Em média, a diferença de preço em relação a tabela anterior é de 20 por cento”.

A nova tabela foi apresentada aos caminhoneiros e para a Confederação Nacional da Agricultura (CNA) em uma reunião na tarde desta quinta-feira.

Sobre as ações judiciais apresentadas contra a tabela, Casimiro diz acreditar que elas não serão levadas adiante porque as mudanças atendem todos os setores.