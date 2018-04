Nova equipe econômica não pretende rever previsão do PIB, diz Guardia

Brasília – O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, disse nesta quarta-feira, 11, que a nova equipe econômica não pretende revisar para baixo a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano, atualmente em 3%. “Revisões de alguns analistas sobre PIB são modestas. Ainda não estamos revendo previsão de crescimento para o ano, não vamos fazer uma reestimativa neste momento”, respondeu.

Para Guardia, independentemente das projeções do governo e do mercado estarem em 3% ou 2,8%, existem sinais claros da retomada do crescimento disseminados em diversos setores.

“Há inclusive crescimento de investimentos e bens de capital. Vamos monitorar o crescimento e, se ao longo do ano entendermos necessária uma revisão, a faremos. Não tem nenhum problema nisso”, afirmou o ministro.

Comentado se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) baixo do começo do ano não denota um ritmo menor de expansão na economia, ele comentou que a inflação de fato está abaixo da meta, mas ponderou que, expurgados alimentos e os preços administrados, estaria em um patamar mais próximo do objetivo do governo.