No Twitter, Bolsonaro promete zerar impostos sobre vitamina D e zinco

O presidente Jair Bolsonaro prometeu “zerar” o imposto da vitamina D nos próximos dias, em uma publicação na sua conta do Twitter. O tema ganhou destaque na última semana após um estudo realizado por cientistas na Universidade de Turim, na Itália, apontar o nutriente como um aliado no combate ao coronavírus.

A pesquisa apontou que a maioria dos pacientes hospitalizados por covid-19 apresentou falta da vitamina D, especialmente os idosos.

“Medicamentos (entre outros) que tiveram todos seus impostos zerados pelo governo federal: Hidroxicloroquina e Azitromicina. Outros que serão ‘zerados’ nos próximos dias: zinco e vitamina D”, escreveu Bolsonaro.

–

No entanto, ainda não há estudos científicos que comprovem a eficácia do nutriente no combate ou prevenção da covid-19. De acordo com especialistas, a deficiência de vitamina D está diretamente ligada à baixa imunidade. Mas ela só pode ser detectada através de exame de sangue e sua suplementação deve ser orientada por um profissional de saúde.

O governo federal já havia anunciado que deixaria de tributar a hidroxicloroquina e a azitromicina, medicamentos que também estão passando por testes para a utilização no combate ao novo coronavírus.

Outro nutriente sobre o qual Bolsonaro prometeu zerar a tributação, sem mais detalhes, é o zinco.

No site do Ministério da Saúde, porém, uma imagem que mostra um produto que contém vitamina C e zinco foi tratada como “fake news” na prevenção da covid-19. O texto afirma que “até o momento, não há nenhum medicamento específico ou vacina que possa prevenir a infecção pelo novo coronavírus”.