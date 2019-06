Nenhum governador se opôs à inclusão de estados na Previdência, diz Doria

Brasília — O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse nesta terça-feira, 11, que a manutenção de Estados e municípios na reforma da Previdência é um ponto de união entre os governadores que se reuniram nesta data em Brasília. Segundo ele, o PSDB deve fechar questão pela aprovação da reforma.

“Terminamos a reunião melhor do que começamos. Foi produtiva”, afirmou Doria, após encontro do Fórum dos Governadores, na capital federal. “O relator também se mostrou sensível aos pontos apresentados pelos governadores, como a exclusão das alterações nas regras do Benefício de Prestação Continuada (BPC), das mudanças para aposentadorias rurais, da capitalização e da desconstitucionalização de parâmetros da Previdência”, acrescentou.

Além de 25 governadores, participaram do encontro o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), o relator da proposta de reforma da Previdência, Samuel Moreira (PSDB-SP) e o presidente da comissão especial da reforma, Marcelo Ramos (PL-AM).

Segundo Doria, os governadores também levantaram pontos sobre as polícias militares e o magistério, incluindo o debate sobre a idade de aposentadoria das professoras. “O relator afirmou que é possível analisar estes pontos”, afirmou.

Segundo o governador de São Paulo, a partir dessas mudanças, os chefes de governo estaduais buscarão votos pela aprovação a reforma. “Queremos transmitir a positividade dessa reunião em votos, não adianta ser favorável se não conseguir transformar isso em votos. Hoje o PSDB vai se reunir com o objetivo de fechar questão pela aprovação da reforma da Previdência. É a primeira vez em 30 anos que o PSDB propõe fechar questão em torno de uma proposta”, completou Doria.

Transição suave

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), disse que o relator da proposta de reforma da Previdência, Samuel Moreira (PSDB-SP) deve analisar uma forma de transição mais suave para as professoras que estão na ativa.

Segundo Ibaneis, a idade de aposentadoria de policiais militares, agentes penitenciários e bombeiros poderá ser aumentada. “A proposta dos governadores é eliminar privilégios, hoje temos policiais que se aposentam antes dos 50 anos”, afirmou, após reunião do Fórum dos Governadores.

O relator deve levar as sugestões dos governadores aos líderes na Câmara dos Deputados, em reunião marcada para a quarta-feira, 12. “Dependemos agora que o relator converse com deputados e apresente seu parecer para avaliarmos o nosso apoio, estamos na fase do diálogo”, completou.

Demandas

Em entrevista coletiva após o encontro em Brasília, o governador do Piauí, Wellington Dias (PT), afirmou que pela primeira vez houve uma “posição firme” do relator no sentido de retirar do texto as mudanças relativas a esses tópicos, além da possibilidade de tirar também a questão da capitalização e da desconstitucionalização.

Dias também afirmou que ficou estabelecido um compromisso de todos os campos políticos do fórum dos governadores com o relator de se trabalhar em um texto que possa atingir os 308 votos necessários para a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição no plenário da Câmara.

Governadores disseram ter recebido garantias de que o texto a ser apresentado nesta semana irá atendê-los em demandas como o Benefício de Prestação Continuada (BPC), a aposentadoria de trabalhadores rurais.