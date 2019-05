Negociações com a China foram “construtivas’, diz Secretário do Tesouro

Washington – O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, disse nesta sexta-feira que as negociações comerciais com autoridades chinesas foram construtivas.

Mnuchin fez os comentários a repórteres ao deixar o escritório do Representante de Comércio dos EUA, onde negociadores dos Estados Unidos e da China realizaram a mais recente rodada de conversas em uma tentativa de encerrar uma disputa comercial que já dura meses.

Mnuchin disse que as negociações previstas para o dia foram concluídas.