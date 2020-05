Negociação com credores da Argentina prossegue até segunda, diz Fernández

O prazo para os credores aceitarem ou recusarem a oferta de reestruturação da dívida proposta pela Argentina foi prorrogado até segunda-feira (11), disse neste sábado o presidente do país, Alberto Fernández, em sua conta no Twitter. O prazo tinha se encerrado oficialmente ontem.

“Quando o prazo vencer, definiremos as etapas a seguir. Como sempre, nosso objetivo é assumir compromissos que possamos cumprir”, escreveu. Segundo o presidente, o progresso da reestruturação da dívida foi analisado nesta manhã com o ministro da Economia, Martín Guzmán. “Continuamos dialogando de boa fé com os credores com o objetivo de alcançar um acordo sustentável”, disse Fernández.

La posibilidad de extender la oferta continúa vigente hasta el lunes 11 de mayo. Cuando este plazo venza definiremos los pasos a seguir.

Como siempre nuestro objetivo es asumir compromisos que podamos cumplir. #DeudaSostenible #FuturoSostenible — Alberto Fernández (@alferdez) May 9, 2020

De acordo com o jornal La Nación, a decisão de estender o prazo foi tomada após o ministro ter informado o presidente de que o porcentual de credores que aceitaram os termos do governo não era suficiente para que a proposta fosse bem sucedida.