Necessidade de financiamento cai para R$ 14,6 bi no 3º trimestre

Por Daniela Amorim, Denise Luna e Vinicius Neder, do Estadão Conteúdo

Rio de Janeiro – A necessidade de financiamento no país diminuiu de R$ 20,9 bilhões no terceiro trimestre de 2016 para R$ 14,6 bilhões no terceiro trimestre de 2017, segundo os dados das Contas Nacionais Trimestrais, divulgados nesta sexta-feira, 1º de dezembro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado foi ajudado pelo aumento de R$ 6,9 bilhões no saldo externo de bens e serviços, que cresceu de R$ 8,3 bilhões no terceiro trimestre de 2016 para R$ 15,2 bilhões no terceiro trimestre de 2017.