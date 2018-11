Navio com soja dos EUA rumo à China muda rota em meio a guerra comercial

Pequim – Um navio carregando soja que iria dos Estados Unidos à China mudou seu destino para a Coreia do Sul nesta quinta-feira, mostraram dados de navegação, em meio à guerra comercial que tem impactado envios da commodity norte-americana para o maior importador mundial da oleaginosa.

O Star Laura, carregado com 36 mil toneladas de soja norte-americana, saiu de Seattle no fim de setembro e deveria chegar no porto chinês de Qingdao na quarta-feira, de acordo com dados do Refinitiv Eikon.

O Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) disse em meados de outubro que a carga era de 69.298 toneladas.

A embarcação mudou seu destino para Yeosu, na Coreia do Sul, na manhã desta quinta-feira.

O Star Laura foi um dos poucos navios cargueiros que saíram dos EUA com destino à China nos últimos meses, conforme os compradores praticamente zeraram as aquisições da oferta norte-americana por receios de que Pequim imporia mais restrições às importações.

A soja norte-americana exportada para a China está sujeita a tarifas extras de 25 por cento desde 6 de julho, quando Pequim retaliou em reposta às taxas impostas pelos EUA sobre produtos chineses.

Ao menos outros dois navios com soja dos EUA para a China mudaram de curso no mês passado, sugerindo que o comprador original revendeu a carga para outros mercados. Outros dois navios chegaram à China recentemente, mas aparentemente não descarregaram, segundo os dados de navegação.