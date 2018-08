Não perderemos a guerra econômica, diz presidente da Turquia

Ancara – O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, afirmou que seu governo “não perderá a guerra econômica”. De acordo com o jornal local Hurriyet e outros meios de comunicação do país, Erdogan fez a declaração a um grupo de pessoas após as tradicionais orações muçulmanas da sexta-feira, durante uma visita à cidade de Bayburt, no norte turco.

Mais cedo, a lira turca bateu mínimas recordes ante o dólar, em meio a preocupações com as políticas econômicas de Erdogan. Além disso, o quadro é pressionado pela disputa diplomática com os Estados Unidos, que levou nesta semana a sanções americanas.