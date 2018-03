Não há risco de novos embargos com Carne Fraca, diz Blairo

Brasília – O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse nesta quarta-feira que não há risco de mais embargos à carne do país após a mais recente fase da Operação Carne Fraca, que acusa empresas de fraudes na fiscalização dos produtos.

O Brasil também planeja centralizar as inspeções de frigoríficos, disse Maggi a jornalistas, em mais um passo para restabelecer a confiança internacional em relação às proteínas do país.

Maggi conversou com repórteres após lançamento de um sistema online que deve auxiliar no escoamento da safra do Brasil.