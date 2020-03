Não faltarão recursos para defender país da crise, diz Guedes em vídeo

Trabalhando de sua casa, no Rio de Janeiro desde sexta-feira passada, o ministro da Economia, Paulo Guedes, divulgou na tarde de hoje (27) um vídeo para dizer que não vão faltar recursos para defender os brasileiros dos dois grandes baques esperados pelo país desde a escalda da crise do coronavírus no mundo,

“Duas ondas enormes avançam em direção ao Brasil. A primeira já nos atingiu, é a da saúde. A segunda, que vem na mesma esteira, pode ser uma enorme onda, dependendo da nossa reação, e ameaça nossos empregos e a economia de uma forma nunca vista antes”, diz.

Somando todas as medidas anunciadas pelo governo com o que ainda está por vir, afirma Guedes, o pacote emergencial para amenizar os impactos da pandemia na atividade Já chega a R$ 700 bilhões a serem injetados na economia em três meses. A ajuda é direcionada a idosos e pensionistas, autônomos de baixa renda e trabalhadores informais.

O primeiro anúncio, lembrou o ministro foi o adiantamento do 13º para os beneficiários do INSS. Depois, a inclusão de 1,2 milhão de pessoas no Bolsa Família. Já os trabalhadores informais vão receber R$ 600 por mês durante três meses.

Para as pequenas e médias empresas, o governo R$ 200 bilhões de compulsório, mais R$ 88 bi para estados e municípios.

“Algumas medidas são para dar liquidez, outras. pra complementar salário das empresas que querem manter os emrpegos”, diz. O governo anunciou também que vai arcar com 25% do seguro-desemprego do trabalhador que tiver salário ou jornada reduzidos em função da crise.