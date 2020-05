Não estou interessado em reabrir negociação no acordo com China, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 11, que não está “interessado” em reabrir as negociações do acordo comercial com a China para relaxar os termos do pacto em meio à pandemia de coronavírus.

“Quero ver se eles vão cumprir o acordo que assinaram”, disse o republicano em uma coletiva de imprensa, ao criticar o país asiático por ter supostamente “tirado vantagem” dos EUA por anos.

“Não estou feliz com a China. Eles poderiam ter parado o coronavírus no começo”, declarou o presidente, em mais uma crítica à forma como Pequim lidou com a pandemia de covid-19.

Ao ser questionado sobre o exame de coronavírus do vice-presidente Mike Pence, Trump disse que ele testou negativo e está “em boa forma”.

Novas compras de soja

Horas após a publicação da notícia, importadores chineses compraram, nesta segunda-feira, pelo menos quatro cargas, ou cerca de 240.000 toneladas, de soja norte-americana para embarque a partir de julho, e vendas adicionais eram possíveis, disseram dois operadores familiarizados com os negócios.

Eram as aquisições mais recentes de uma série feita pela China, que autoridades dos EUA dizem ter também começado a implementar outras partes do acordo comercial relacionadas à proteção à propriedade intelectual

O escritório do Representante de Comércio dos EUA (USTR, na sigla em inglês) não respondeu a repetidas consultas sobre o artigo do Global Times.

Sob a Fase 1 do acordo, assinada em janeiro, Pequim prometeu comprar pelo menos 200 bilhões de dólares em bens e serviços norte-americanos adicionais por dois anos, enquanto Washington concordou em reverter tarifas, em etapas, sobre produtos chineses.

Trump, que tem culpado o tratamento precoce da China ao novo surto de coronavírus na cidade de Wuhan, no centro da China, por milhares de mortes nos Estados Unidos e por milhões de empregos perdidos, disse na semana passada que estava “muito dividido” com a possibilidade de encerrar a Fase 1 do acordo comercial. Esses comentários ocorreram poucas horas depois que as principais autoridades comerciais de ambos os países comprometeram-se a avançar com a implementação do acordo.

As crescentes tensões entre Washington e Pequim em torno do surto do coronavírus têm colocado o acordo comercial –e negociações propostas para a Fase 2 de um acordo– em dúvida.

O governo Trump afirmou que havia evidências de que o novo coronavírus veio de um laboratório de Wuhan, em uma alegação que a China rejeitou.

Nesta segunda, uma nova fonte de tensão se abriu, com relatos de que o governo Trump está planejando emitir um aviso de que hackers de computadores ligados ao governo chinês estão tentando roubar informações de pesquisadores norte-americanos

As autoridades de inteligência e policiais dos EUA não responderam a perguntas sobre denúncias de hackers.

(Com Reuters e Estadão Conteúdo)