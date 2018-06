Não é papel do BNDES competir com o mercado, diz Dyogo

São Paulo – O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Dyogo Oliveira, disse nesta quarta-feira, 13, que o banco de fomento não tem a intenção de concorrer com os bancos privados.

“Não é papel do banco de desenvolvimento competir com o mercado bancário e financeiro. Pelo contrário, a função do BNDES é desenvolver o mercado”, disse Dyogo Oliveira ao participar de um seminário sobre empreendedorismo promovido pelo Santander na sede do banco na capital paulista.

Após discursar no evento, o presidente do BNDES afirmou a jornalistas que as incertezas eleitorais contribuem para adiar decisões de investimento, mas, ainda assim, ele reafirmou a previsão do banco de liberar entre R$ 70 bilhões e R$ 80 bilhões em financiamentos neste ano.

A despeito da redução de 20% dos desembolsos entre janeiro e maio – o que, observou, reflete a demanda fraca do ano passado -, Dyogo Oliveira destacou que as consultas, porta de entrada nos financiamentos do BNDES, cresceram 11%, ao passo que as aprovações de crédito avançaram 5% em igual período, o que indica uma melhora nos desembolsos.

Ele reforçou que o BNDES deve anunciar em breve o alongamento de seus prazos de financiamento. Também classificou como factível a meta do banco de vender R$ 10 bilhões em participações da BNDESPar em 2018.