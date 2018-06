Washington – O presidente norte-americano, Donald Trump, disse nessa sexta-feira que prefere encerrar Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta), que os Estados Unidos estão renegociando com Canadá e México, em favor de dois acordos bilaterais com os vizinhos.

“Eu não me importaria de ver o Nafta …onde você faz um acordo separado com o Canadá e um acordo separado com o México. Porque você está falando sobre dois países muito diferentes”, disse Trump a repórteres.