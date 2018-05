Nafta: Canadá diz que há longa lista de pendências a serem resolvidas

Washington – A ministra de Relações Exteriores do Canadá, Chrystia Freeland, afirmou nesta sexta-feira que á uma longa lista de afazeres para se concluir a renegociação dos termos do Tratado de Livre Comércio da América do Norte (Nafta), mas que as discussões até agora têm mostrado progresso.

“A negociação vai levar o tempo que for necessário para chegarmos a um bom acordo”, disse Freeland após uma reunião trilateral entre Canadá, México e Estados Unidos em Washington.

“Temos obtido progresso bom, significativo e sólido e eu antecipo que esse avanço vai continuar nos próximos dias.”

Freeland afirmou agora que os ministros retornarão a seus países e o ministro da Economia do México, Ildefonso Guajardo, disse que grupos técnicos vão manter o trabalho na próxima semana.