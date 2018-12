Na China, preço de novas moradias sobe 10,3% em novembro

Pequim – O crescimento dos preços de novas morarias na China acelerou em novembro, ainda que o governo tenha aplicado restrições a compras de propriedades para conter os preços em geral.

A média dos preços subiu 10,3% em novembro, conforme cálculos do Wall Street Journal com base em dados disponibilizados no sábado pelo Bureau Nacional de Estatísticas do país asiático. Em outubro, a alta foi de 9,65%.

O preço médio em 70 cidades aumentou 1% em novembro, ante um aumento de 1% no mês anterior.

A alta de preços entre outubro e novembro foi verificada em 63 de 70 cidades. Já em relação aos preços de um ano antes, houve alta em 68 das 70 cidades pesquisadas. Fonte: Dow Jones Newswire.