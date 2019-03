Mutirão do Emprego oferece mais de 6 mil vagas em São Paulo

Pelo menos seis mil pessoas estão hoje (26) em uma fila por vagas de emprego no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo. Os postos de trabalho são oferecidos no Mutirão do Emprego, organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e o Sindicato dos Comerciários.

As vagas abrangem os segmentos de telemarketing, operador de caixa, atendente e vendedor de loja.

Segundo informações da prefeitura, a ação faz parte de uma parceria firmada entre prefeitura e sindicato. No primeiro dia do mutirão serão distribuídas as senhas para os quatro dias.

O atendimento será feito até sexta-feira (29), no prédio do Sindicato dos Comerciários, na Rua Formosa, 99, das 8h às 17h. Para se candidatar a uma vaga de emprego basta levar carteira de identidade, Cadastro de Pessoa Física (CPF), carteira de trabalho e currículo impresso.

“Essa união tem um único objetivo: oferecer à população uma oportunidade de reconquistar sua posição no mercado de trabalho. Com a diversidade de vagas oferecidas, os interessados podem se candidatar a uma oportunidade em que já têm experiência ou até mesmo para uma nova área de atuação”, disse a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso.

Vagas

Para a prefeitura, os cargos com mais oportunidades são telemarketing e operador de caixa (mais de mil vagas para cada). Há ainda pontos de trabalho para pessoas com deficiência, que podem se candidatar para empacotador, balconista, repositor e jovem aprendiz. Muitas vagas de emprego têm como requisitos mínimos ensino fundamental completo e idade acima de 16 anos.