Congresso deve modificar MP 927 por liberar suspensão de contratos

A MP 927, que modifica as relações de trabalho por conta do coronavírus, tem como objetivo reduzir a formalidade das permissões previstas ao empregador pela CLT, enquanto durar o estado de calamidade pública, mas retira do governo as responsabilidades sobre os trabalhadores, segundo advogados trabalhistas ouvidos pela EXAME.

Na semana passada, empresas e empregados já discutiam quais medidas poderiam ser tomadas para evitar demissões em massa e, ao mesmo tempo, garantir a sustentabilidade das empresas, principalmente as pequenas e médias. Algumas saídas como o trabalho remoto, a permissão de férias coletivas e a contabilização de bancos de horas já estavam em debate.

A análise geral é que os empregadores tomariam decisões, mesmo que não houvesse previsão legal e isso abrisse margem para possíveis ações jurídicas posteriormente.

Nesse sentido, a MP é importante, mas deve ser modificada no Congresso Nacional ou contestada no Supremo Tribunal Federal. Isso porque, há um artigo que chamou a atenção dos especialistas: o que possibilita a suspensão do contrato de trabalho por até quatro meses em troca de qualificação profissional dos empregados.

“Isso não é novidade, a CLT já prevê essa alternativa em caso de necessidade. O que mais surpreendeu é que, nessa Medida Provisória, não há a prerrogativa de que o governo vai garantir uma bolsa para o funcionário que parar de trabalhar para estudar”, diz Flávio Sirangelo, ex-presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul e atualmente consultor da área trabalhista no escritório Souto Correa.

Atualmente, os direitos trabalhistas preveem que o empregador que fizer um curso de qualificação receberá recursos do Fundo de Apoio ao Trabalhador, o FAT. A MP, contudo, abre possibilidade de uma negociação individual, em que o empregador se quiser poderá garantir uma remuneração para o funcionário.

“O governo tirou o corpo fora e decidiu não ajudar o trabalhador. Esse seria o meio dar recursos para que as empresas possam suportar esse período sem simplesmente fechar”, completa.

Colocar em prática gera custo

Além de deixar o trabalhador inseguro sobre o futuro de seu emprego, a possibilidade de suspender os contratos para qualificação é difícil de ser colocada em prática.

“O que tem que se ter bem esclarecido é que não se pode colocar o trabalhador para assistir um curso no YouTube, em casa. É preciso desenhar toda uma estrutura de qualificação, o que não será fácil de se fazer agora e vai gerar custos”, diz Clarice Rozales, advogada trabalhista e sócia do Andrade Maia Advogados.