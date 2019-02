Movimento no varejo caiu 1,4% em agosto, diz a Boa Vista

São Paulo – O movimento no comércio varejista do País registrou queda de 1,4% em agosto na comparação com julho, informou nesta terça-feira, 23, a Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito).

Já o resultado de agosto em relação ao mesmo mês do ano passado indicou um aumento de 2,3%. No acumulado de 12 meses, o crescimento do movimento varejista é de 4,2%.

De acordo com os economistas da instituição, a expectativa de crescimento do varejo neste ano é de aproximadamente 4,0%, próximo ao nível registrado em 2013.

Entre os setores avaliados, o destaque em agosto foi o de Móveis e Eletrodomésticos, que registrou alta de 1,7% na margem, descontados os efeitos sazonais.

No acumulado em 12 meses, houve expansão de 7,4% no segmento, enquanto na comparação com agosto de 2013 a variação foi positiva em 5,5%.

O setor de Supermercados, Alimentos e Bebidas caiu 1,3% em agosto, na série dessazonalizada. No acumulado em 12 meses, houve alta de 1,6%. Já em relação ao mesmo mês de 2013, houve queda de 1,0%.

O setor de Combustíveis e Lubrificantes, por sua vez, registrou elevações de 1,7% na variação mensal, de 3,9% na base interanual e de 5,6% em 12 meses.

O segmento de Tecidos, Vestuários e Calçados apresentou redução de 1,1% na margem na série com ajuste e altas de 5,5% em relação a agosto de 2013 e de 2,6% no acumulado de 12 meses.