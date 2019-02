Movimento do comércio sobe 5,8% em janeiro, mostra SCPC

São Paulo – As vendas do setor varejista subiram 5,8% em janeiro ante igual mês de 2012, informou nesta quinta-feira a Boa Vista Serviços, que administra o Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC).

Na comparação com dezembro, o Indicador do Movimento do Comércio ficou estável, descontados os efeitos sazonais.

O setor de combustíveis e lubrificantes apresentou a maior variação positiva tanto na comparação de janeiro com dezembro, alta de 1,9%, na série dessazonalizada, quanto na comparação de janeiro com igual mês do ano passado – avanço de 9,3%. Já o setor de móveis e eletrodomésticos teve o pior desempenho tanto na comparação com dezembro, recuo de 2,2%, quanto na comparação anual, alta de 0,8%.

O setor de tecidos, vestuários e calçados subiu 0,9% em janeiro ante dezembro e avançou 7,9% sobre igual mês de 2012, enquanto o setor de supermercado, alimentos e bebidas teve alta de 0,7% e 7,4%, respectivamente.