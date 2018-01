Movimento do comércio sobe 1,5% em 2017, diz Boa Vista SCPC

São Paulo – O movimento do comércio subiu 1,5% em 2017 após dois anos de retração, conforme o indicador da Boa Vista SCPC que acompanha o desempenho das vendas do varejo no Brasil.

Em dezembro ante novembro com ajuste sazonal, houve crescimento de 1,1% e, na comparação com o mesmo mês de 2016, a expansão foi de 6,3%.

A Boa Vista SCPC afirma, em nota, que espera que essa tendência de aumento nas vendas se mantenha crescente nos próximos meses, consolidando a recuperação do setor, em função de uma mudança de cenário, que inclui redução de juros, expansão do crédito, melhoria dos níveis de renda e diminuição do desemprego.

Na análise por setores, a categoria de móveis e eletrodomésticos teve maior avanço tanto na comparação mensal com ajuste sazonal (2,2%) quanto no ano passado (2,2%).

As vendas do segmento de Tecidos, Vestuários e Calçados cresceram 0,1% em dezembro ante novembro com ajuste e 1,2% em 2017, enquanto o setor de Supermercados, Alimentos e Bebidas mostrou expansão de 0,3% na margem, descontados os efeitos sazonais, e de 1,7% no ano passado.

Já o segmento de Combustíveis e Lubrificantes teve alta em dezembro frente a novembro com ajuste (0,5%), mas ainda apresentou queda em 2017, de 2,5%.

O indicador Movimento do Comércio é elaborado a partir da quantidade de consultas à base de dados da Boa Vista SCPC por empresas do setor varejista.