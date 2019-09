Mourão diz que governo vai desbloquear R$ 20 bilhões do orçamento

São Paulo — O presidente em exercício Hamilton Mourão disse à TV Globo que o governo federal conseguirá liberar R$ 20 bilhões do total contingenciado no orçamento deste ano.

Segundo Mourão, a confirmação da liberação foi dada pelo ministro Paulo Guedes ao presidente Jair Bolsonaro na última semana.

De acordo com o comentarista Valdo Cruz, da Globo News, o descontingenciamento só será possível devido a uma arrecadação maior no último mês e à antecipação de dividendos do BNDES e da Caixa ao Tesouro.

Nesta terça, o presidente em exercício também disse que não há previsão de contingenciamento em 2020.

Desde o início do ano, o governo tem feito bloqueios para conseguir cumprir a meta de déficit fiscal — de R$ 139 bilhões em 2019 — já que a arrecadação veio menor que o previsto o PIB tem crescido menos do que o previsto quando o orçamento deste ano foi planejado.

Já são cerca de R$ 30 bilhões contingenciados, o que tem afetado diversas pastas, como o Ministério da Educação.

No fim de agosto, o secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, disse que esperava conseguir desbloquear de R$ 10 a R$ 15 bilhões para fazer com que o governo conseguisse “terminar o ano bem”.

O secretário também previa que os dividendos de bancos públicos poderiam ajudar nisso.