Mourão defende abertura econômica “lenta, gradual e segura”

Brasília — O presidente em exercício, general Hamilton Mourão, defendeu nesta terça-feira, 19, uma abertura lenta, gradual e segura da economia brasileira e apontou a reforma da Previdência como principal objetivo do governo no momento.

Mourão, que está no exercício da Presidência enquanto o presidente Jair Bolsonaro visita os Estados Unidos, também defendeu durante almoço com empresários em Brasília alterações no sistema tributário brasileiro e afirmou que tudo o que puder deve ser vendido à iniciativa privada.