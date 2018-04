Moreira Franco critica Estados por carga de impostos na conta de luz

Brasília – O ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, disse nesta quinta-feira, 26, que o governo discute uma forma de deixar a composição das tarifas de energia mais claras para o consumidor. Na avaliação dele, é preciso fazer uma divulgação mais transparente, a exemplo do que a Petrobras tem feito com a política de preços de combustíveis.

Ele questionou o motivo de os Estados cobrarem uma alíquota de ICMS tão alta. Reconheceu que essa discussão é política, mas também técnica.

Na reunião, Moreira Franco não apresentou nenhuma ação com efeito imediato na conta de luz.

“A sociedade precisa saber a composição do preço das tarifas de energia”, afirmou o ministro, que convocou as principais autoridades do setor elétrico para uma reunião sobre o tema. “Alguns Estados chegam a cobrar 35% (de ICMS). Precisamos saber qual a razão, se é justo ou não.”