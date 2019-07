Moradores são autorizados a voltar para casa perto de barragem da Vale

São Paulo — Os 49 moradores de vilas próximas da barragem Vargem Grande, na mina de Abóboras, em Nova Lima (MG), foram autorizados a retornar para suas casas no sábado, informou nesta segunda-feira a mineradora Vale, por meio de postagens no Twitter.

Os moradores tinham sido retirados da região em 20 de fevereiro, devido a um aumento no nível de alerta do chamado Plano de Ação de Emergência (PAEBM) da unidade que levou ao esvaziamento da Zona de Autossalvamento do empreendimento.

A Vale já havia informado uma redução no nível de alerta da barragem Vargem Grande, de 2 para 1, no início de junho, quando a empresa começou a avaliar a possibilidade de que as pessoas pudessem voltar a suas casas. “A volta foi autorizada pela Defesa Civil Estadual, após ações que geraram aumento do grau de segurança da estrutura”, afirmou a Vale no Twitter, citando a redução do nível de alerta.