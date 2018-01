Moody’s vê dificuldade para privatização da Eletrobras em 2018

São Paulo – O plano do governo brasileiro de privatizar a Eletrobras é positivo para o perfil de crédito da companhia, mas a execução da medida “pode se provar muito difícil em 2018”, disse a agência de classificação de riscos Moody’s em comunicado nesta quinta-feira.

A Moody’s afirmou que a desestatização poderia providenciar uma injeção de recursos que reduziria o perfil de risco financeiro da companhia, mas ressaltou que a evolução do cenário político do Brasil pode dificultar a execução do plano.

