Moody’s reafirma rating do Japão em A1, com perspectiva estável

Por Victor Rezende, do Estadão Conteúdo

São Paulo – A agência de classificação de risco Moody’s reafirmou o rating em moeda estrangeira do Japão em A1, com perspectiva estável.

Em comunicado divulgado nesta quarta-feira, a Moody’s comenta que a nota A1 do Japão “reflete as perspectivas fortalecidas da dívida amplamente estável nos próximos anos”, além de novas melhorias na acessibilidade da dívida, ajudadas por um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) um pouco maior neste momento.

A expansão da economia japonesa apoia a avaliação da agência sobre a competitividade da economia japonesa e alguma eficácia das políticas governamentais, de acordo com a própria Moody’s.

“Esses recursos de crédito são equilibrados por desafios significativos de crédito a longo prazo, colocados por um encargo de dívida extraordinariamente elevado, que manterá necessidades de refinanciamento em níveis muito altos”, aponta a Moody’s.

Para a agência, isso torna o perfil de crédito soberano do Japão altamente dependente de grandes fluxos domésticos de poupança no momento em que a situação demográfica está em declínio e o crescimento potencial muito baixo poderia prejudicar esses fluxos.