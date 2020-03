Moody’s prevê recessão em todos os países do G20 por coronavírus

As economias do grupo dos 20 países mais industrializados (G20) devem entrar em recessão este ano devido à pandemia de coronavírus, alertou a agência de classificação financeira da Moody’s nesta quarta-feira.

Globalmente, a agência prevê que esses países sofrerão uma contração de 0,5% do seu PIB.

Nos Estados Unidos, essa queda será de 2% e na zona do euro, 2,2%. A China deverá crescer 3,3%, embora a um ritmo muito lento.

“As economias do G20 sofrerão um choque sem precedentes na primeira metade do ano e se contrairão durante todo o ano antes de se recuperar em 2021”, prevê a agência, que estima a recuperação do próximo ano em 3,2% para todos os países do grupo.

A Moody’s lembra que em novembro, antes do início da pandemia, previa um crescimento global de 2,6% para os países do G20 em 2020.

Uma reunião do grupo sobre a luta contra a pandemia será realizada por videoconferência na quinta-feira, sob a presidência do rei Salman da Arábia Saudita.

As 20 principais potências econômicas mundiais se unirão a outros países afetados pelo coronavírus, como Espanha, Jordânia, Cingapura e Suíça, além de líderes de organizações internacionais como as Nações Unidas, o Banco Mundial e a Organização Mundial da Saúde (OMS) e Comércio (OMC).

“As autoridades orçamentárias e monetárias aumentam cada vez mais o apoio a suas economias para evitar danos permanentes a famílias e empresas”, diz Moody’s.