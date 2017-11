A agência Moody’s elevou o rating da Argentina de B3 para B2, com perspectiva estável, argumentando que reformas macroeconômicas do governo de Mauricio Macri começarem a endereçar distorções na economia do país.

“A combinação dessas reformas impulsionou as perspectivas de crescimento econômico e o governo também pretende reduzir o déficit fiscal em 2018 e 2019”, afirmou a agência.

A nota da Argentina ainda está limitada por um déficit fiscal ainda alto e dependente do financiamento externo.