Moody’s afirma ratings de B3, Bradesco, Itaú e outros 18 bancos

A agência de classificação de risco Moody’s reafirmou o rating da B3 e de 20 bancos do País, além de alterar a perspectiva das notas de negativa para estável. A ação de rating ocorre na sequência da manutenção do soberano do Brasil em Ba2 e de similar mudança na perspectiva.

Entre as instituições que tiveram a perspectiva da nota alterada para estável estão Bradesco, Itaú, BNDES, Caixa, Santander e Banco do Brasil.

Veja abaixo a lista completa dos bancos que tiveram a perspectiva das notas alteradas de negativa para estável:

– Banco ABC Brasil

– Banco Alfa de Investimento

– Banco BOCOM BBM

– Banco Bradesco

– Banco BTG Pactual

– Banco Cooperativo Sicredi

– Banco Daycoval

– Banco do Brasil

– Banco do Estado de Sergipe

– Banco do Estado do Pará

– Banco do Nordeste do Brasil

– Banco Industrial do Brasil

– Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e BNDESPAR

– Banco PSA Finance Brasil

– Banco Safra

– Banco Santander Brasil

– Banco Sofisa

– Banco Votorantim

– B3 – Brasil, Bolsa, Balcão

– Caixa Econômica Federal

– Itaú Unibanco Holding