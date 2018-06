Montadoras alertam Trump para possível alta de US$45 bi em custo de carros

Washington – Um grupo automotivo informou nesta terça-feira que diria ao governo do presidente norte-americano, Donald Trump, que uma ameaça dos Estados Unidos de impor uma tarifa de até 25 por cento sobre veículos importados custaria aos consumidores norte-americanos 45 bilhões de dólares por ano, ou 5.800 dólares por veículo.

A Aliança de Fabricantes de Automóveis, um grupo que representa General Motors, Toyota Motor, Volkswagen e outras grandes montadoras, vai apresentar comentários escritos ao Departamento de Comércio dos EUA no final desta semana, disse a porta-voz Gloria Bergquist.

“Em todo o país, essa tarifa atingiria os consumidores norte-americanos com uma taxa de quase 45 bilhões de dólares, com base nas vendas de automóveis de 2017. Isso anularia em grande parte os benefícios da reforma tributária (aprovada no final do ano passado)”, disse Bergquist, antecipando os comentários.

Os consumidores também enfrentariam custos mais altos de autopeças importadas quando comprassem veículos de montadoras norte-americanas e estrangeiras, disse a porta-voz.