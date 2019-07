Monitor do PIB aponta alta de 0,5% em maio ante abril, diz FGV

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro avançou 0,5% em maio ante abril, segundo o Monitor do PIB, divulgado nesta quarta-feira, 17, pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV).

A alta quebrou uma sequência de três quedas mensais seguidas. Em relação a maio de 2018, o PIB cresceu 4,3%, mas o resultado foi contaminado pela fraca base de comparação, já que a atividade econômica de maio do ano passado foi atingida em cheio pela greve de caminhoneiros, que parou o País.

Segundo a FGV, na passagem de abril para maio, o crescimento é “explicado, principalmente, pelo desempenho da agropecuária (1 3%) e da indústria (0,6%), com crescimento em todos os seus componentes”.

“O setor de serviços ficou estagnado, embora todas as atividades tenham crescido, à exceção de outros serviços”, diz a nota da entidade. Pela ótica da demanda, apenas a formação bruta de capital fixo cresceu (1,5%).

Já na comparação com maio de 2018, o crescimento de 4,3% “foi influenciado pela baixa base de comparação em decorrência da greve dos caminhoneiros de maio de 2018”.

Com isso, entre os componentes do PIB, as únicas atividades que apresentaram retração “foram a intermediação financeira (-0,1%) e a extrativa mineral (-7,0%), esta devido aos efeitos da tragédia de Brumadinho”. Pela ótica da demanda, todos os componentes avançaram.

IBC-Br

Dados do IBGE mostraram um crescimento em maio, após quatro meses seguidos de contração na atividade econômica, aliviando um pouco os temores de que o país entraria em recessão no segundo trimestre.

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), espécie de sinalizador do Produto Interno Bruto (PIB), avançou 0,54% em maio na comparação com abril, mostraram dados dessazonalizados divulgado pelo BC nesta segunda-feira.