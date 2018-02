Mnuchin: Sanções irão minar atividades marítimas norte-coreanas

Washington – O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, afirmou que as sanções anunciadas nesta sexta-feira contra a Coreia do Norte “minarão significativamente” a capacidade do regime de Kim Jong Un de realizar atividade marítimas para contornar punições anteriores, como o transporte ilícito de carvão e combustíveis.

Além disso, as medidas de hoje reduzem a capacidade de Pyongyang de enviar navios por águas internacionais, na avaliação da autoridade.

O governo do presidente Donald Trump anunciou o maior pacote de sanções já imposto contra os norte-coreanos, que atinge dezenas de companhia de transporte marítimo e comércio.

A ideia de Washington é pressionar o país a desistir de seu programa nuclear e de mísseis. Fonte: Dow Jones Newswires.