Mnuchin: Fala de abertura econômica de Xi é um passo na direção certa

São Paulo – O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, elogiou em audiência pública nesta quarta-feira o discurso do presidente da China, Xi Jinping, sobre abertura econômica do país asiático.

Ontem, em discurso no Fórum Boao para a Ásia, o presidente chinês se comprometeu em implementar as medidas de abertura econômica no país, especialmente nos setores de capitais e automobilístico. Em troca, Xi espera que os países reduzam as restrições de comércio de produtos tecnológicos.

“O presidente (Donald) Trump apreciou o discurso de Xi Jinping, e eu e ele concordamos que a fala dele foi um grande passo na direção correta”, afirmou Mnuchin, no Comitê de Dotações da Câmara dos Representantes.

O secretário americano afirmou ainda que o Trump está “pessoalmente envolvido” na discussão da diminuição das tarifas ao setor automotivo na China.