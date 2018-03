Mnuchin enfatiza no G20 livre comércio em termos recíprocos

Buenos Aires – O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, está deixando clara a ênfase do governo Trump no “livre comércio em termos recíprocos” na reunião do grupo dos 20 ministros das finanças e presidentes de bancos centrais, disse uma fonte do Tesouro.

“Não há dúvidas de que o secretário representa a fortíssima visão do presidente de que acreditamos no livre comércio”, disse a fonte a repórteres.

“Mas o ambiente em que estamos agora, onde a expectativa é que a América subordine totalmente seus interesses nacionais para que o sistema de livre comércio funcione é um ambiente que não aceitamos. Então temos sido muito claros, nós acreditamos no livre comércio em termos recíprocos que leve a relações comerciais mais equilibradas”.

A fonte afirmou que não poderia comentar imediatamente sobre o status da linguagem comercial no comunicado do G20, em que muitos ministros e banqueiros centrais têm pressionado por um firme compromisso com o livre comércio e contra o protecionismo.

A fonte disse que, embora sempre houvesse muita ênfase na linguagem do comunicado, a parte importante para Mnuchin “é o diálogo que temos com nossos colegas”.