Ministro Gilberto Occhi abrirá o EXAME Fórum Saúde em Brasília

São Paulo — Autoridades, especialistas, médicos e executivos do setor da saúde têm um encontro marcado na manhã do próximo dia 21, em Brasília – o EXAME Fórum Saúde. O evento terá o tema “Viver mais e melhor – Como ampliar o acesso a saúde e prolongar a vida dos brasileiros”.

O ministro da saúde, Gilberto Occhi, abrirá o encontro com palestra sobre a responsabilidade do governo na garantia do acesso à saúde. Outros nomes já confirmados são Adriano Caldas, presidente da Johnson & Johnson Medical Devices e Giovanni Guido, vice-presidente do Instituto Coalizão Saúde. Os dois vão debater a gestão de custo, a produtividade e a tecnologia no setor de saúde.

Leandro Fonseca, diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, vai falar sobre o papel da saúde complementar na ampliação do acesso aos serviços. Alexandre Kalache, médico gerontólogo e copresidente do Centro Internacional da Longevidade no Brasil vai discutir o envelhecimento da população brasileira e seus impactos no setor de saúde.

O EXAME Fórum Saúde tem o patrocínio da Bristol-Meyers Squibb e conta com apoio do Ministério da Saúde e apoio institucional da Interfarma. Vai ser transmitido ao vivo na página de EXAME no Facebook e no site, das 9h às 12h30.