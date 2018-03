Ministro espanhol critica protecionismo dos EUA em cúpula do G-20

Buenos Aires – O ministro de Economia da Espanha, Roman Escolano, disse que vários países europeus que participam da cúpula ministerial do G-20 estão criticando medidas protecionistas adotadas pelo governo dos Estados Unidos.

Escolano foi questionado por repórteres nesta terça-feira sobre a decisão do presidente americano, Donald Trump, de impor tarifas sobre as importações dos EUA de aço e alumínio. De acordo com o ministro espanhol, a maioria dos países do G-20 compartilha “a crença de que o protecionismo é um enorme erro histórico”.

Escolano também comentou que a comunidade internacional deveria resolver disputas comerciais na Organização Mundial do Comércio (OMC).

Fonte: Associated Press.