Ministro do Planejamento diz que conta com aprovação de reformas micro

Por Idiana Tomazelli, do Estadão Conteúdo

Brasília – O ministro do Planejamento, Esteves Colnago, reconheceu nesta segunda-feira, 11, que o ano eleitoral torna mais difícil a aprovação de projetos econômicos no Congresso Nacional, mas demonstrou otimismo em relação ao andamento de iniciativas que fazem parte da agenda microeconômica do governo.

“Eu conto muito com as reformas, temos grande oportunidade para crescer e nos desenvolvermos. Temos dificuldade, é ano natural de ter dificuldade, é ano de eleição, mas conto com a aprovação de reformas microeconômicas, como cadastro positivo, duplicata eletrônica, a nova lei de licitações, o relacionamento Banco Central-Tesouro Nacional”, disse Colnago.