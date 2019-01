Ministro da Infraestrutura quer financiamento da Caixa em obras federais

São Paulo – O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, declarou nesta segunda-feira, 21, que há vontade “muito grande” entre a pasta que comanda e a Caixa Econômica Federal de trabalhar em estruturação e financiamento de obras federais.

A declaração, publicada em seu perfil no Twitter, aconteceu após encontro com o presidente do banco público, Pedro Guimarães.

Bom dia a todos. Reunião muito positiva com o presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães. Há uma vontade muito grande do @MInfraestrutura de trazer a Caixa para trabalhar com uma estratégia de funding e estruturação de projetos da infraestrutura federal no país. — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) January 21, 2019

