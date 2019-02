Ministro da Economia argentino se reunirá com Guido Mantega

Brasília – O ministro da Economia argentino, Axel Kicillof, se reunirá nesta quinta-feira em São Paulo com seu colega brasileiro, Guido Mantega, segundo informaram fontes oficiais, que não precisaram o motivo do encontro.

A reunião, que não figurava na agenda oficial de Mantega, foi incluída perto do meio-dia e estipulada “hoje mesmo”, segundo disseram à Agência Efe fontes oficiais.

O encontro ocorre no momento em que a Argentina prepara o terreno para habilitar o pagamento de dívida reestruturada no país, em meio a uma batalha legal que mantém com fundos especulativos, na qual recebeu um amplo respaldo político do Brasil.

A reunião também coincide com uma deterioração do comércio bilateral, que segundo fontes oficiais obedece a diversos fatores, como a forte desaceleração da economia em ambos países, as barreiras impostas pela Argentina e o próprio conflito em torno da dívida desse país.

Pelos impedimentos impostos ao comércio exterior, a Argentina perdeu neste mês um processo de arbitragem aberto na Organização Mundial do Comércio (OMC), que é dirigida pelo brasileiro Roberto Azevêdo.

O organismo pediu ao governo de Cristina Kirchner que modifique suas políticas e abriu um prazo de dois meses para que a Argentina recorra dessa decisão, que foi tomada em atendimento a uma reivindicação apresentada por um grupo de 43 países, integrado pelos Estados Unidos, Japão e membros da União Europeia (UE), entre outros.