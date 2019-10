Ministro chileno diz que protestos vão ter impacto forte na economia

Santiago — O ministro da Fazenda chileno, Felipe Larraín, disse nesta segunda-feira que os protestos que atingem o país vão ter um efeito “significativo” na economia do maior produtor de cobre do mundo.

Santiago e outras cidades do norte e sul do Chile registraram grandes protestos no fim de semana, que em muitos casos deixaram graves prejuízos materiais, incêndios e saques e ao menos 11 mortos na capital, de acordo com números oficiais.

“Sem dúvida isto vai ter um efeito na economia”, disse Larraín em uma entrevista à imprensa, ao lado do presidente do Banco Central chileno, Mario Marcel.

O ministro disse esperar que com “o trabalho conjunto de todos” seja possível reduzir o impacto, “mas vai ser um efeito significativo”.

Larraín afirmou ainda que está garantida a provisão de dinheiro para a população e que caixas automáticos funcionam quase completamente.

Marcel, no entanto, disse que a onda de protestos — que começou há duas semanas, mas teve uma escalada nos últimos dias– “é um evento recente, temos que estimar o impacto”. Ele disse que por enquanto o banco não considerou necessário adotar medidas adicionais para manter a operação do mercado financeiro.t