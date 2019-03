Ministra diz que gesto dos EUA sobre carne bovina in natura é insuficiente

Nova York — A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse nesta quarta-feira que o acordo com os Estados Unidos para mais inspeções no sistema de processamento de carne in natura brasileira é um “gesto” insuficiente, já que os negociadores esperavam reabrir o mercado norte-americano ao produto nacional.

Tereza Cristina participou da comitiva liderada pelo presidente Jair Bolsonaro esta semana, em Washington, o que resultou em um acordo para uma cota livre de tarifas para importação de trigo fora do Mersocul e medidas para eventualmente permitir a importação de carne suína dos EUA.