Ministra da Agricultura: Nunca se vai conseguir uma tabela justa de frete

São Paulo – A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que “nunca se vai conseguir” uma tabela justa de frete. Por isso ainda não há a tal “tabela justa”, comentou a titular da Pasta, durante evento em Londrina, no Paraná. A declaração foi divulgada no período da tarde desta quinta-feira, 24, na conta do Twitter do Ministério da Agricultura.

Ela declarou ainda que a iniciativa privada não precisa da tabela do frete, ou num cenário de livre mercado, como o brasileiro. “Não é o instrumento melhor (o tabelamento do frete)”, disse. “E a negociação (sobre o tabelamento) continua no governo.”