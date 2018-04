Ministra canadense viajará aos EUA para negociação do Nafta

A ministra das Relações Exteriores do Canadá, Chrystia Freeland, estará em Washington na quinta e sexta-feira para participar das negociações sobre a renegociação do Acordo de Livre-Comércio da América do Norte, de acordo com seu gabinete.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira, quando Freeland disse que os negociadores “estão fazendo um bom progresso” na revisão do acordo comercial de 24 anos entre o Canadá, o México e os Estados Unidos.

Freeland disse que em março teve “um bom encontro” com o principal negociador comercial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o representante comercial Robert Lighthizer.

Naquela época, “fizemos alguns progressos nas regras de origem para os automóveis, o que, na minha opinião, é o aspecto mais complexo” do acordo, bem como “o cerne” do acordo comercial, informou.